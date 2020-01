250 carenciados vão ter acesso a medicamentos gratuitos em Faro

A Câmara de Faro vai alargar o 'Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento', que permitiu a 100 munícipes carenciados a aquisição de medicamentos sem custos em 2019.



Com a extensão anunciada esta quinta-feira por Rogério Bacalhau, presidente da autarquia, do programa protocolado com a associação Dignitude, os cartões de beneficiários 'Abem' chegarão agora a 250 cidadãos, que terão acesso, de forma gratuita, em farmácias aderentes, a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde.

