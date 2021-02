300 mil vacinados contra a Covid até ao fim de março no Norte, diz a ARS

Carlos Nunes, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, afirmou esta sexta-feira que está prevista a vacinação de 300 mil pessoas até ao final de março na região.O gestor da Saúde a Norte visitou o início da vacinação no Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde hoje estão a ser vacinados 48 utentes. Também alguns profissionais de saúde estão a receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19.Os primeiros idosos a serem vacinados foram um casal, de 84 anos e de S. Pedro da Cova. "Não doeu nada. Foi como a picadinha de uma abelhinha", comentou Adelina Neves. O marido, António Porfírio, disse que foram convocados ontem, por chamada telefónica. "Não fiquei surpreendido, mas fiquei satisfeito", referiu à CMTV.O Pavilhão Multiusos de Gondomar deverá, nas próximas semanas, atingir as 250 vacinações por dia e pode alargar para 500. Ao todo, 13 mil cidadãos do concelho deverão ser ali vacinados nesta fase.