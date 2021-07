De acordo com o relatório do Plano de Vacinação, 56% da população (que corresponde a 5, 7 milhões de pessoas) já tem vacinação Covid iniciada e 36% (3 720 680 pessoas) da populaçõa já conta com a vacinação Covid completa, ou seja, com as duas doses.A região de Lisboa e Vale do Tejo foi onde mais se vacinou, uma vez que administrou 293 822 mil doses. No Norte é onde mais se vacina, já tendo administrado na última semana 276 289 doses.Já 10 994 160 de doses da vacina foram recebidas.