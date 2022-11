50 estudantes bloqueiam entrada na António Arroio em Lisboa pelo fim dos combustíveis fósseis

Um grupo de alunos da escola secundária António Arroio, em Lisboa, colou-se às portas da escola, bloqueando a entrada, esta quinta-feira, em protesto pelo fim dos combustíveis fósseis, e estão cerca de 50 estudantes em protesto no telhado.O grupo de alunos ativistas subiu ao telhado da escola, onde acabou por ficar retido após o diretor decidir cortar os acessos, segundo uma aluna. Entretanto, a direcção cedeu e abriu uma janela para que os alunos possam sair do telhado e abandonar o estabelecimento de ensino.

Esta quinta-feira, o protesto fica marcado pela barricada à escola, mas desde segunda-feira estão a ser feitas palestras e algumas aulas foram desestabilizadas porque os alunos sentem que as suas reivindicações não estavam a ser ouvidas, explica aluna ao Correio da Manhã.



Outra aluna que falou com o CM, explica que estes protestos estão a acontecer "internacionalmente", escolas e universidades estão a ser ocupadas no mundo inteiro. "Pretendemos quebrar a normalidade do nosso dia a dia, para ver se somos ouvidos", diz a aluna.





O diretor do estabelecimento de ensino diz que apoia a causa que os alunos defendem, mas que está contra e não é cúmplice com este protesto uma vez que levou à suspensão das aulas e "alguns alunos já passaram a linha vermelha".

Alunos garantem que só saem da escola caso as autoridades venham até ao local e que exige a sua saída.