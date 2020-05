500 pescadores realizaram os testes à Covid-19 na Póvoa de Varzim

Foram 500 os pescadores que esta terça-feira realizaram os testes à Covid-19 na sede da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens no Mar, na Póvoa de Varzim."É muito importante fazer estes testes para estarmos seguros e podermos trabalhar no barco junto aos nossos colegas. Estamos a falar de embarcações, às vezes, com 20 pescadores", disse Sérgio Faria.Os testes ao vírus vão ser feitos semanalmente - sempre que os pescadores regressam a terra."Temos de estar seguros. Não podemos parar nem levar o vírus para casa. Todo o cuidado é pouco. Só assim podemos trabalhar tranquilamente", frisou o pescador, que regressa na próxima segunda-feira à pesca da sardinha.Os resultados dos testes ao novo coronavírus vão ser conhecidos nos próximos dias.

