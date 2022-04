Desde o início da época gripal, em outubro de 2021, foram identificados 5792 casos de gripe pela Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe (hospitais) e Rede Médicos-Sentinela.



De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, no mesmo período foram notificados 97 163 casos de infeção respiratória pelos hospitais e detetados 120 casos de coinfeção do vírus da gripe e do SARS-CoV-2.









