Há 690 mil pessoas com mais de 80 anos e com a vacinação completa que integram a lista prioritária para a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta faixa etária, começaram na segunda-feira a ser vacinados os residentes em lares. A partir de quinta-feira são chamados os restantes maiores de 80 anos, garantiu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.





A terceira dose é também aplicada a 1,7 milhões de pessoas com idades entre os 65 e os 79 anos. No total, são 2,4 milhões a serem vacinados, mas de acordo com os critérios da Direção-Geral da Saúde a vacinação tem uma série de condicionantes.