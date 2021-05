Se as previsões do coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 se concretizarem - 70% da população portuguesa com pelo menos uma dose da vacina em agosto -, cerca de 7,2 milhões de portugueses poderão, nessa altura, deixar de usar máscara. A hipótese é colocada em cima da mesa por vários especialistas, depois de o Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos da Amé...