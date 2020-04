72 pessoas regressaram à pensão evacuada no sábado em Lisboa

Setenta e duas das 88 pessoas retiradas no sábado de uma pensão no centro de Lisboa regressaram segunda-feira à noite ao local, depois de testadas e de o espaço ter sido desinfetado, disse esta terça-feira o vereador da Proteção Civil.

A pensão, localizada na zona dos Anjos, foi evacuada no sábado depois de identificadas três pessoas infetadas pela covid-19, levando ainda à retirada de outras 88, realojadas em isolamento num hotel.

Os cidadãos já foram todos submetidos a testes à doença, tendo sido registados três casos positivos, nove inconclusivos e 76 negativos, disse à Lusa o vereador da Proteção Civil, Carlos Castro (PS).

Segundo o autarca, as 16 pessoas que não regressaram na noite de segunda-feira à pensão encontram-se em confinamento e com acompanhamento no hotel para o qual foram encaminhadas no sábado.

Além dos nove inconclusivos e dos três positivos, ficaram no hotel mais quatro pessoas, cujo teste deu negativo, mas que estavam em quartos com alguns destes casos, acrescentou Carlos Castro.

No sábado, o vereador da Proteção Civil disse à Lusa que seriam 93 as pessoas retiradas, mas esta terça-feira informou que foram 88.

"A autoridade de saúde, por uma questão de precaução, considerou que era desejável evacuar a pensão", tendo sido montado um dispositivo que levou à retirada, a partir das 19h00 de sábado, de 93 pessoas que estavam no alojamento, disse o vereador naquele dia.

A evacuação ocorreu uma vez que "foi detetado que três pessoas que acusaram covid-19 estiveram há dias na pensão no centro da cidade", tendo sido depois hospitalizadas.

Na operação de evacuação da pensão e transferência dos hóspedes estiveram envolvidas cerca de 30 pessoas, entre autoridades sanitárias, Polícia Municipal, Cruz Vermelha e bombeiros, em articulação com a Segurança Social e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.