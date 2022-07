A Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal duvida que os 13 mil táxis no País consigam ter os seus taxímetros atualizados até ao final do mês. “Só foram atualizados 4850, duvidamos que as 8150 viaturas [que faltam] o consigam fazer dentro do prazo legal que resta”, frisou esta terça-feira, em comunicado. As tarifas sobem cerca de 8%.