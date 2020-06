A homenagem de Vhils aos profissionais do hospital de São João

O artista Vhils criou um mural dedicado aos profissionais de saúde no hospital de São João, no Porto. No mural, no exterior do edifício, vêem-se várias pessoas de máscara na cara.A imagem foi publicada na página de Facebook de Manuel Pizarro, eurodeputado e vereador da Câmara Municipal do Porto.Ao Observador , o artista indicou que a obra deverá estar terminada entre terça e sexta-feira.