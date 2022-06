A importância de detetar um tumor atempadamente

Além das cirurgias usadas, se o cancro é detetado numa fase inicial, as terapêuticas mais comuns para a doença são a quimioterapia, a radioterapia ou, ainda, os dois em simultâneo, consoante o caso. "É importante que o tumor seja detetado atempadamente, porque, desta forma, há mais opções de tratamento e a sobrevivência é também naturalmente mais elevada", alerta a oncologista Daniela Macedo. A biópsia é um recurso que ajuda a perceber se o tumor se trata de metástase ou de um novo cancro. A quimioterapia usa medicamentos. Os fármacos são utilizados com o objetivo de combater o cancro e impedir que este se espalhe para outros órgãos. O medicamento é escolhido em função do tipo e o estádio da doença. A radioterapia, por sua vez, visa destruir as células cancerígenas. É normalmente indicado para tratar regiões específicas.O cancro da mama em homens é raro: estes casos representam 1% de todos os diagnósticos. Em Portugal, morreram 1909 pessoas em 2019, mais 7% do que no ano anterior.A doença oncológica é a segunda causa de morte no País, depois das cardiovasculares. Em 2019, morreram 28 544, num crescimento de 2% face a 2018.