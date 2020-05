A reabertura do areal, a app 'infopraia' e as novas regras. Saiba o que muda este verão

A partir de dia 6 de junho já será permitido usar o areal mas com várias regras. O distanciamento físico terá de ser de 1,5 metros entre pessoas que não façam parte do mesmo grupo.Os chapéus-de-sol, toldos ou colmos terão de estar a 3 metros de distância uns dos outros entre chapéus. As atividades desportivas com 2 ou mais pessoas estão interditas (exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares). O primeiro-ministro justifica que "nem a água do mar nem a água das piscinas são veículos de transmissão do vírus".Os semáforos vão quantificar a ocupação da praia: verde indicará uma ocupação baixa, amarelo ocupação elevada e vermelho ocupação plena.A aplicação 'infopraia' foi a novidade apresentada por António Costa esta sexta-feira. Esta será uma forma de conhecer a ocupação de cada praia em Portugal e permitir assim a qual nos devemos deslocar. A informação será atualizada de forma contínua, em tempo real, na app e no sítio da APA na internet.Estará também interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado. Caso não estejam garantidas as medidas de segurança devido a incumprimento dos utentes ou concessionários, há a possibilidade de interdição da praia, por motivo de proteção da saúde pública.O primeiro-ministro afirmou ainda ser impossível fiscalizar todas as praias e apelou: "Temos de nos fiscalizar a nós próprios".