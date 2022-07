Abastecimento de água em Fernão Ferro, no Seixal, já está a ser reposto de forma gradual

O abastecimento de água à população da freguesia de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, está a ser reposto de forma gradual depois ter sido interrompido devido "a um ato de vandalismo" na madrugada desta sexta-feira, anunciou a autarquia.

De acordo com uma informação à população divulgada pela Câmara Municipal do Seixal esta manhã, no distrito de Setúbal, o Posto de Transformação de Energia do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro "foi alvo de graves danos com o intuito de interromper a distribuição de água à população da freguesia".

"Perante uma situação de contingência que o país atravessa devido às elevadas temperaturas, não podemos deixar de condenar veementemente tais atos inadmissíveis que tiveram a intenção direta de causar o corte na distribuição de água às populações de Fernão Ferro", referia o município.

A autarquia adiantava ainda que comunicou a ocorrência às autoridades de segurança "para que se identifiquem os criminosos".

Citado na nota, o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, afirmava que estes atos "não são admissíveis" e que "os seus autores têm de ser responsabilizados", assegurando que as equipas do município estavam a trabalhar para "repor o abastecimento no mais curto prazo".

Fernão Ferro é uma freguesia com 20.779 habitantes, segundo o Censos de 2021, composta pelas localidades de Fernão Ferro, Pinhal do General, Redondos, Quinta das Laranjeiras, Flor da Mata, Foros da Catrapona, Pinhal de Frades, Quinta da Lobateira, Vila Alegre e Fontainhas.