Abóbora de 372 quilos vence concurso ‘O maior da minha aldeia’

Produzia em Paredes, uma abóbora de 372 quilos é a vencedora do concurso de hortícolas gigantes ‘O maior da minha aldeia’ que decorre até este domingo, no parque natural da Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, Paredes. A quarta edição do concurso contou com 56 participantes.



O primeiro prémio vai para João Cardoso, de Duas Igrejas, em Paredes, com a abóbora de 372 quilos. Em segundo lugar, ficou Joaquim Cardoso, com uma abóbora de 315 quilos. Ainda no pódio, no terceiro lugar, ficou Joel Faustino, de Atouguia da Baleia, em Peniche, com uma abóbora de 263 quilos. Os prémios vão dos 50 aos mil euros, dependendo das categorias. A concurso, estão abóboras, tomates, melões e melancias. Os prémios serão entregues esta tarde.





O Parque da Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, acolhe o evento que, este ano, tem ainda uma feira de gastronomia e de venda de hortícolas e produtos locais e regionais. A festa conta ainda com animação infantil, um trilho e animação musical.