Quase um terço dos agricultores que dependem de Alqueva para a rega não pagam a fatura da água. A dona da barragem, no curso do Guadiana e que beneficia 20 concelhos do Sul, fechou o ano com uma dívida de regantes no valor de 5,8 milhões de euros (mais 400 mil € do que em 2020). De 2675 produtores, 826 (mais 197) estão em falta.