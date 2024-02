Agricultores do Baixo Mondego deixam Coimbra depois de reunião com a ministra

Os agricultores do Baixo Mondego concentrados em Coimbra desde quinta-feira começaram a desmobilizar do protesto pelas 17h00, depois de se reunirem por videoconferência com a ministra da Agricultura e agendarem um encontro na próxima semana na região.

Uma delegação de seis agricultores, em representação dos manifestantes, participou esta sexta-feira à tarde numa reunião, por videoconferência, que se prolongou por mais de duas horas e meia, com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que se comprometeu com o avanço da construção da barragem de Girabolhos em Seia (distrito da Guarda).

A governante também acedeu a discutir no terreno questões específicas como as culturas do milho e do arroz no Baixo Mondego, aquando da sua deslocação à região, na próxima semana, em dia a anunciar.

João Grilo, porta-voz do movimento de agricultores e que participou na reunião, disse que, segundo a ministra, Portugal, tal como França, também pretende a revisão do acordo da União Europeia com o Mercosul, questão que faz igualmente parte do caderno reivindicativo dos agricultores.

Antes de começarem a abandonar a avenida Fernão de Magalhães, na Baixa de Coimbra, onde se concentraram, as cerca de duas centenas de manifestantes aplaudiram a atuação das forças de segurança (PSP e GNR) durante o protesto.