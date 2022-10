A Confederação dos Agricultores Portugueses defende a construção de uma ‘autoestrada’ que, com recurso a canais e túneis, leve a água dos rios do Norte, em particular do Douro, para o Sul do País. A solução para travar a seca numa região onde o abastecimento público está ameaçado - no Algarve só está garantido até final de 2023 -, foi apresentada no Conselho Nacional da Água, há uma semana.









Ver comentários