Águas de Gondomar nega descarga de esgoto não tratado no rio Douro

A Águas de Gondomar rejeita que tenha existido esta quinta-feira qualquer descarga extraordinária de esgoto não tratado para o rio Douro. Em resposta ao CM, a concessionária reconhece, no entanto, a possibilidade de lamas ativadas (processo biológico de tratamento de águas residuais usado na ETAR de Gramido) poderem acumular-se junto ao local de descarga "em momentos de alta maré quando se verifica menor escoamento de água no rio", sendo que a preia-mar foi, hoje, às 12h50.

A Câmara de Gondomar formalizou hoje uma queixa por crime ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, após uma "descarga direta" da ETAR de Gramido para o rio Douro. Questionada pelo CM, a Águas de Gondomar indica que "o tratamento de águas residuais da ETAR de Gramido assenta num processo biológico com lamas ativadas, que recorre a microorganismos para assegurar o respetivo tratamento". Acrescenta que, "em dias de chuva intensa, e períodos subsequentes, os elevados caudais provocam uma 'lavagem' do sistema, arrastando parte das lamas ativadas na descarga do efluente tratado". A empresa ressalva que "apesar da presença destes flocos de biomassa, o efluente encontra-se límpido e tratado, conforme análises realizadas". O aspeto de grande quantidade de lama corresponderá, assim, à acumulação progressiva de pequenos arrastamentos" ocorridos ao longo dos períodos de chuva intensa.

A Águas de Gondomar reitera que não se verificou "qualquer ocorrência de descarga, extraordinária, de esgoto não tratado".