Albergaria-a-Velha colocou cerca de 350 armadilhas para capturar vespa asiática

O município de Albergaria-a-Velha instalou cerca de 350 armadilhas que para capturar a vespa velutina (asiática) em todo o concelho, no âmbito do plano de prevenção e controlo desta espécie invasora lançado pela autarquia em 2019.

Segundo uma nota camarária, estas armadilhas, que contêm um atrativo açucarado, foram distribuídas equitativamente pelas seis freguesias do concelho, nas áreas urbanas e no interface urbano-florestal.

"Desde o início de fevereiro, aquando da sua instalação, estas armadilhas já capturaram 8.861 vespas velutinas, das quais 6.714 são vespas fundadoras de novos ninhos", refere a mesma nota.

Ainda segundo a autarquia, todas as armadilhas são alvo de intervenção a cada duas semanas, com a retirada do isco anterior, lavagem da armadilha, contagem das vespas capturadas, registo das capturas numa aplicação criada para o efeito e colocação de novo isco.

Em 2021, foram destruídos no concelho 398 ninhos de vespa velutina, mais 193 do que em 2020.