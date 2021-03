Há 10 mortos e 256 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 10 mortos e 256 novos casos de Covid-19, de acordo com a DGS.









Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela DGS, foram registados 16 694 óbitos e 814 513 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.



Há mais 20 pessoas internadas em enfermarias de hospitais portugueses (996, no total). Há também menos 11 em unidades de cuidados intensivos (231 no total).









Nas últimas 24 horas mais 2 371 recuperaram da doença, num total de 761 788 recuperados.





Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição acentuada, com 36 031 contabilizados hoje, menos 2125 desde domingo.









As autoridades de saúde têm em vigilância 16 685 contactos, menos 30 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.



De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.163.873 pessoas vacinadas contra a covid-19: 824.313 com a primeira dose e 339.560 com a segunda dose.