13 mortos e 552 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 13 mortes e 552 novos casos por coronavírus. A Covid-19 provocou até ao momento 1 912 óbitos e infetou 68 577 pessoas.Até ao momento 45 596 pessoas recuperaram da doença, mais 192 em relação a este sábado.Há mais 14 pessoas internadas este domingo, num total de 511, mas há menos um doente nos cuidados intensivos, perfazendo um total de 63 pessoas.A Região Norte concentra 273 dos novos casos, seguida da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 179 casos, o Alentejo, com mais 35, o Algarve com 33, a Região Centro com 29, os Açores com mais dois casos. A Região Autónoma da Madeira registou um novo caso.Dez dos 13 óbitos foram registados na Região LVT e os restantes três na Região Norte.Mantêm-se em vigilância 39 362 pessoas, menos 26 que as registadas este sábado.Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 30.985 homens e 37.592 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 963 eram homens e 949 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.