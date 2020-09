Cruz Vermelha oferece meio milhão de testes rápidos à Covid-19 a escolas e lares

A Cruz Vermelha Portuguesa recebeu financiamento internacional para comprar até meio milhão de testes rápidos à Covid-19, que pretende disponibilizar gratuitamente a escolas e lares. O teste chegou recentemente ao mercado português e é capaz de diagnosticar a infeção pelo novo coronavírus em apenas 15 minutos, com uma sensibilidade de 93% e especificidade de 99%.

Segundo revela este sábado o Expresso, o Governo ainda não se pronunciou sobre a proposta, que está "ainda em estudo", mas especialistas garantem ao semanário que, sem vacina, esta é a melhor estratégia possível desde o início da pandemia.

As reservas à volta de testes rápidos prendem-se com a possibilidade de resultados falsos positivos ou falsos negativos, mas dois dos principais fabricantes deste novo teste, a Roche e a Abbott, referem que a análise dispensa uma segunda avaliação para confirmação do resultado.

Os novos testes estão já a ser desenvolvidos para substituir as tradicionais zaragatoas por uma amostra de saliva e podem chegar ao mercado com um preço unitário entre os 5 e os 10 euros. Além disso, a Cruz Vermelha Portuguesa vai também comercializar os testes para privados com um custo de 20 euros.