"Aumento da atividade vai aumentar risco de transmissão": Costa assina pacto para reforço da testagem ao coronavírus

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta quarta-feira que "com o aumento da atividade vai haver aumento do risco de transmissão".O chefe do Governo esteve no Infarmed onde assinou um acordo para o reforço da capacidade de testagem à Covid-19, na mesma semana em que as escolas reabriram para um novo ano letivo.Costa relembrou que tanto Portugal, como a Europa, têm assistido a um aumento do número de casos, mas recusa a ideia de um novo confinamento, ao recordar "os brutais custos económicos e sociais" que as medidas tiveram no País."Para recuperarmos o País, não podemos voltar a ter o confinamento que tivemos em março", explicou.O primeiro-ministro admitiu que o País está agora mais bem preparado para lidar com a pandemia, mas apelou à responsabilidade social e relembrou que "o vírus continua por aí".