15 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. No total há 1218 óbitos

Portugal regista este domingo 1218 mortos por coronavírus, mais 15 vítimas mortais em relação a sábado, o que se reflete num aumento de 1,2%.O número total de infetados é de 29036, mais 226 novos casos em comparação com o dia anterior, representando uma subida de 0,8%.O número de recuperados disparou nas últimas 24 horas. 814 pessoas recuperaram da doença, o que eleva o número total de recuperados para 4636.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (693), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (273), do Centro (221), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Na habitual conferência de imprensa, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que foram realizados desde o passado dia 1 de março 630 mil testes à Covid-19."Portugal inicia amanhã a segunda fase do desconficamento. Responsabilidade dos portugueses é tão importante como foi até aqui", relembrou António Lacerda Sales.Relativamente à polémica com as máscaras noticiada este domingo, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales anunciou que o material de proteção sem certificado válido ou falso não será distribuído. "As máscaras não foram distribuídas e o pagamento não será efetuado até haver uma explicação cabal sobre o que aconteceu", admitiu o secretário da saúde, referindo que o Ministério da Saúde solicitou já um esclarecimento sobre o asusnto.A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, anunciou a publicação de duas novas orientações para grávidas e mães que tiveram bebés recentemente."A evolução da pandemia não se compadece com as estações do ano", relembrou Sales, apelando ao bom senso dos portugueses.Em atualização

