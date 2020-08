Mais 2 mortos e 241 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista este sábado mais duas mortes por covid-19 e 241 novos casos confirmados de infeção em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 55.452 casos de infeção confirmados e 1.794 mortes.Registaram-se mais 179 recuperados nas últimas 24 horas, totalizando 40.652 pessoas recuperadas desde o início da pandemia.34.182 pessoas encontram-se sob vigilância, menos 51 do que na sexta-feira.316 pessoas estão internadas, o que representa menos 5 do que ontem. Hoje há mais uma pessoa em unidades de cuidados intensivos, o que prefaz um total de 42.