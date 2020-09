Quatro mortos e 406 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais quatro mortes e 406 novos casos de infeção por covid-19, em relação a quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 59.457 casos de infeção confirmados e 1.833 mortes.

Os dados da DGS indicam que as quatro vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 30.609 casos (mais 194) e 677 mortos.

Há mais 149 pessoas recuperadas da doença.339 pessoas encontram-se internamento, mais 5 do que na quinta-feira.40 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, menos quatro do que no dia anterior.Há seis surtos em lares da região norte e 19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.O Ministério da Educação conseguiu a antecipação de 100 mil doses de vacina contra a gripe que serão distribuídas para os grupos de maior risco.Este ano as grávidas, funcionarios de lar e de outras instituições que trabalham diretamente com grupos de risco estarão incluídos nos grupos de risco que terão a vacinação gratuita.A DGS aconselha que crianças com sintomas não vão para as escolas, os pais devem ligar para a linha SNS24.Para casos suspeitos e confirmados as escolas e autoridades de saúde têm que ser informadas para testagem, avaliação e tratamento da criança.As aulas de educação física são recomendadas mas cabe a cada escola cumprir as regras impostas pela DGS.