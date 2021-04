Portugal regista nas últimas 24 horas mais quatro mortos e 553 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS). Esta sexta-feira há mais seis pessoas internadas em enfermaria (429) e menos oito em UCI (101).



Registam-se 25367 casos ativos, menos 47 do que no dia anterior.



Relativamente aos pacientes recuperados, somam-se 596 (787 607).

19 940 contactos encontram-se em vigilância, mais 894 do que no dia anterior. O R(t) nacional desceu para 1,05 e o continental para 1,04, ou seja no lado amarelo da matriz de risco.





A incidêndia

Nacional: 71,6 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes.

Continente: 68,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram diagnosticados em Portugal 829 911 casos de infeção pelo novo coronavírus e morreram 16 937 pessoas com covid-19.