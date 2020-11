Portugal registou nas últimas 24 horas mais 61 mortos e 6 489 novos casos de coronavírus. Com os dados atualizados no Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira, o País contabiliza agora 3 762 vítimas mortais e 249 498 casos confirmados.Há mais 62 pessoas internadas desde quinta-feira (num total de 3079), 23 delas em cuidados intensivos (481 no total).A Região Norte concentra 3 630 dos novos casos, ou seja, 56% dos novos infetados por Covid-19. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 1 805 casos, a Região Centro, com mais 799, o Alentejo com mais 135 e o Algarve com mais 90 infetados.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 1 e 29 infetados, respetivamente.33 dos óbitos contabilizados esta sexta-feira foram registados na Região Norte, 15 na Região LVT e 12 na Região Centro.Em atualização