820 mortes por coronavírus em Portugal, mais 35 que ontem. Há mais de 22 mil infetados

Há, maisque esta quarta-feira. A informação, avançada no boletim da Direção Geral da Saúde desta quinta-feira, dá conta de maiscasos confirmados nas últimasO número de, subindo para 1201, ou seja, mais 59 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas.Há menos 51 pessoas internadas desde ontem e menos três pessoas internadas na Unidade dos Cuidados Intensivos. Há 1700 pessoas na amostra para serem testadas com testes sorológicos no projeto piloto de acordo com a DGS."Desde 9 de março foram transferidos cerca de 2300 de hospitais para unidades de rede nacional de cuidados continuados", começou por dizer António Sales. "O SNS continua a responder positivamente às diferentes fases da pandemia. O esforço de todos continua a ser fundamental", continuou."Portugal teve que assegurar a preparação do SNS para esta situação de Emergência de situação pública", disse o secretário de Estado. "Manteve-se toda a atividade de Urgência. Mantemos o apelo a pessoas com doenças crónicas, doentes oncológicos. (...) É seguro ir à urgência".Relativamente às questões feitas sobre o funcionamento das consultas médicas, Sales confirmou que há uma variação homóloga. "Há uma variação homóloga nos cuidados primários de saúde. Menos 6.6% de consultas (...) Estamos a fazer um plano de recuperação de toda a atividade assistencial não Covid-9", continuou."Estamos a tentar melhorar a nossa base de informação e a tentar elaborar planos de recuperação", continuou o Secretário de Estado da Saúde, afirmando que o objetivo é recuperar números que ficaram para segundo plano em prol do surto de coronavírus.Graça Freitas explicou que o 'R' é apenas um dos indicadores para explicar a tendência da pandemia ao longo das semanas."Quanto maior o R, maior a capacidade da curva subir exponencialmente. Quando estamos naqueles planaltos, quer dizer que o R é 1, ou seja, cada pessoa infeta uma pessoa", confirmou a Diretora Geral da Saúde.Questionado pelos jornalistas, António Sales confirmou que os ventiladores têm indicadores em chinês. No entanto, o secretário explicou também que há igualmente indicadores universais que permitem acesso. "Haverá maneira de fazer formação dos profissionais, em inglês, caso não haja possibilidade de "traduzir" indicadores", disse."Sabem que em Portugal tentamos fazer estas máscaras sociais com critérios de qualidade. (...) Foram estabelecidos requisitos por taskforce, esses requisitos foram transmitidos aos produtores"- Respiradores: Usadas por profissionais de saúde;- Máscaras cirúrgicas;- Máscaras sociais"As máscaras devem ser utilizadas em espaços como supermercados, transportes públicos, quando não é possível manter distanciamento social", disse Graça Freitas."Temos que conciliar a questão sanitária com a questão social e económica", relembra Graça Freitas sibre o levantamento das medidas de restrição, lembrando que deve ser feito um acompanhamento consoante a evolução da pandemia.óbitos ocorreram emno Norte,zona Centro. (...) Estar num lar não é uma fatalidade. A maior parte das pessoas que adoeceram em lares estão hoje recuperadas", continuou.Graça Freitas voltou a sublinhar a importância das restantes medidas higiénicas para reduzir a propagação da doença."Nenhum de nós está a usar máscara neste espaço porque conseguimos manter o distanciamento social. É o que se vai passar na Assembleia da República. É um edifício grande. Estarão garantidas todas as condições para as pessoas estarem em distanciamento social", avançou Graça Freitas quando questionada sobre as comemorações do 25 de Abril."Os serviços da Assembleia são completamente autónomos, têm plano de contingência excelente. (...) O plano está a ser aplicado e a garantir distanciamento social das pessoas", rematou."Só posso subscrever o que a diretora-geral da Saúde disse porque conheço muito bem espaço da Assembleia da República", acrescentou António Sales.Em atualização