Confirmados 14 casos de sarampo na Grande Lisboa

DGS fala de dois surtos distintos na Grande Lisboa, ambos com origem em casos que vieram do estrangeiro.

Por Sónia Trigueirão e João Saramago | 19:49

A Direção-Geral de Saúde confirmou esta quarta-feira a existência de 14 casos de Sarampo na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 dos quais confirmados laboratorialmente pelo Instituto Ricardo Jorge. O organismo explica que trata de dois surtos distintos, ambos com origem em casos de

doença importados de países europeus" e que se situam na Região de Lisboa e Vale do Tejo.



O comunicado emitido esta quarta-feira explicita que, "até à data, todos os casos confirmados são em adultos, um dos quais se encontra internado e clinicamente estável".



Ao que o CM apurou, no Hospital de Cascais há pelo menos seis casos diagnosticados, onde um auxiliar e um enfermeiro terão sido diagnosticados com sarampo

Há infetados de quarentena e ainda estão a ser feitas averiguações para se perceber a extensão do contágio.

Outros casos foram detetados noutro hospital do grupo Lusiadas, que tem a gestão do Hospital de Cascais em Parceria Publico Privada (PPP).