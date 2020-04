Morreram 21 pessoas vítimas de coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. O número total de óbitos subiu para 735.Há 20863 infetadas com a Covid-19 no País, sendo que 4739 aguardam resultado das análises.Mais de metade das mortes por coronavírus regista-se no Norte do País, 424 óbitos, valor bastante acima dos 130 registados em Lisboa e Vale do Tejo.Há 1208 pessoas internadas, sendo que 215 estão em cuidados intensivos."Portugal regista uma taxa de ocupação em unidade de cuidados intensivos de 54%", anunciou o secretário de Estado da Saúde.