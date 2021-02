Hospital Amadora-Sintra chega ao limite e deixa de receber doentes

O Hospital Amadora-Sintra não recebe mais doentes. A informação foi enviada por email às corporações de bombeiros da área da Grande Lisboa, com a indicação de que o "Serviço de Urgência encontra-se com constrangimentos, não sendo possível receber doentes". Foi solicitado às corporações da área de influência do Amadora-Sintra que passem os dados clínicos para que o CODU os possa referenciar para outras unidades de saúde.



Esta parece ser, para já, a situação mais grave. Nos restantes hospitais os doentes vão sendo atendidos e triados para outras unidades, caso as situações não sejam graves. É o caso do Santa Maria, em Lisboa, e o Garcia de Orta, em Almada, onde os doentes são inicialmente vistos por uma equipa do INEM que afere a gravidade da situação.

