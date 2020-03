Idosa de 78 anos morre infetada com coronavírus em Braga

Uma idosa, utente do lar Asilo de São José, em Braga, morreu esta quarta-feira vítima de coronavírus. Neste espaço sénior encontram-se pelo menos mais três utentes infetados.A vítima mortal, de 78 anos, começou a apresentar sintomas de Covid-19 na passada segunda-feira e foi levada ao hospital, por insistência dos familiares, no sábado. Acabou por morrer vítima deste novo vírus esta quarta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, os idosos infetados encontram-se em isolamento nos quatros do lar, que conta com 106 utentes. Foram já realizados pelo menos 60 testes, dos quais se aguardam os resultados.