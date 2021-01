Novo recorde de mortes por Covid-19: 159 óbitos em 24 horas. Há mais 10663 infetados

O número de mortos por Covid-19 atingiu um novo recorde em Portugal, com 159 óbitos nas últimas 24 horas. Há ainda a registar 10663 infetados.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8543 mortes e 528469 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 125861, mais 4046 do que na quinta-feira.

Dos óbitos, 65 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 35 no Norte, 34 na Região Centro, 15 no Alentejo e 10 no Algarve.



O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 4280, seguindo-se a região Norte com mais 3295, o Centro com 2041, Alentejo com 577 e Algarve com 328.



O boletim da DGS desta sexta-feira revela ainda mais 6458 recuperados da doença, o que perfaz um total de 394065 desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4560, mais 192 do que na quinta-feira, das quais 622 em cuidados intensivos, ou seja, mais 11.



As autoridades de saúde têm em vigilância 142740 contactos, mais 3748 relativamente ao dia anterior.