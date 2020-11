Novo recorde de mortos por Covid-19: Há mais 91 mortos e 3995 infetados

Portugal bateu esta segunda-feira um novo recorde de número de mortos diários por Covid-19: 91 óbitos. Este é o pior número de vítimas mortais desde o início da pandemia.Há mais 3996 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.Com o boletim divulgado esta segunda-feira pela DGS, o país totaliza agora 3 472 óbitos pela doença e um total de 225 672 casos confirmados desde o início da pandemia.A Região Norte é a que regista mais casos, com 2 063 infetados nas últimas 24 horas e 44 óbitos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1 350 infetados e 33 mortos, a Região Centro, com 462 infetados e 11 mortos, a Região do Alentejo, com 39 novos casos a registar e 3 mortos, e o Algarve com 55 novos infetados.Até ao momento há 3 040 pessoas internadas por Covid-19, mais 111 que ontem e 426 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 11 que este domingo.A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, anunciou esta segunda-feira um novo sistema para avaliar a evolução epidémica. O BI SINAV é uma nova plataforma entre DGS e serviços partilhados do Ministério da Saúde, que resulta num melhoramento no sistema de vigilância epidemiológica para uma melhoria do sistema no futuro, explicou Graça Freitas."É um sistema mais "robusto" para efeitos na intervenção da pandemia", descreveO sistema permite analisar, através de automatismos, a informação, de uma forma mais rápida e com maior destaque. Tem uma maior capacidade para tratar a informação do Sinav Lab, do Sinav Med e da plataforma Trace Covid.A melhoria introduzida através do BI SINAV permitiu a admissão de 225672 casos. Destes, 1,9%, ou seja, 4755 casos, foram incluídos no novo sistema. Estes dados já estavam na base de dados, não tendo sido possível incluí-los no anterior boletim devido a informação completa, explicou a diretora-geral da saúde.Portugal conta com 760 casos de Covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, avança Graça Freitas sublinhando que existem assimetrias regionais, nomeadamente na região norte com maio incidência."A região norte, com 1304 casos por cem mil habitantes, é a mais afetada", avançou. Os grupos etários dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos são os mais afetados.Esta taxa de incidênciaA taxa de mortalidade global em Portugal subiu para 1,6% e, no que toca a doentes com idade superior a 80 anos, a percentagem dispara para 9,7%.No que diz respeito aos internamentos, 2% dos internados tem menos 30 anos,8% tem menos de 50 anos e 19% menos 60 anos.Há ainda a registar um aumento significativo de internamentos o que coloca pressão nas unidades de saúde.Relativamente à aparente redução no número de casos desta segunda-feira, Graça Freitas alerta que foram realizados menos testes no fim de semana pelo que ainda não se devem retirar conclusões destes números."Teremos que esperar pelos próximos números para perceber o impacto real", explicou a diretora-geral da saúde.O isolamento é o mais importante nesta fase, alertou Graça Freitas assumindo que, para já, é essa a arma que dispomos para combater a propagação do vírus. Foram, nesse sentido, passadas 100 mil declarações de isolamento profilático.Sobre a vacina, a diretora-geral da saúde mostrou-se cautelosa visto que ainda há muitas dúvidas: "Estamos numa fase muito prematura dos ensaios, há muitas incógnitas, nomeadamente como vai ser o comportamento das pessoas".Lousada, Paços de Ferreira e Felgueiras, todos na região norte do país, são os municípios com maior incidência de casos diários.Graça Freitas defendeu esta segunda-feira, na conferência de imprensa da DGS, que a vacina ainda está numa fase em que há muitas dúvidas e é preciso ser bem analisada.A diretora-geral da saúde garantiu, no entanto, que não será o preço a ditar a