Mais seis mortos e 401 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

As autoridades de saúde têm sob vigilância 33 930 pessoas (mais 64 do que na véspera).

Portugal registou esta sexta-feira um novo aumento no número de casos registados nas últimas 24 horas face a quinta-feira comnovos casos.Relativamente ao número de óbitos, há a registaraumentando assim o número total de óbitos para, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-secasos de infeção.A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, cominfeções confirmadas, contabilizando um total decasos, tendo registado mais quatro óbitos, de um total de. O Norte também tem vindo a crescer no número de casos e, pela primeira vez nas últimas semanas voltou a registar mortos, dois dos seis registados esta sexta-feira.De acordo com o boletim, houve maisdoentes recuperados, totalizandocasos de recuperação.O boletim da DGS de hoje revela que há maispessoas internadas e mais três doentes em cuidados intensivos em relação a terça-feira.

Os dados indicam ainda que houve 25 646 homens e 31 428 mulheres infetados desde o início da pandemia.

Do total de vítimas mortais, 915 são homens e 900 são mulheres.



"O vírus não vai de férias"

Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde, afirma que a taxa de letalidade é agora de 3,2%. Jamila avança ainda que até hoje já foram infetados 4401 profissionais de saúde e há 60 lares no País com casos positivos de Covid-19.



Face ao número de casos diários que tem vindo a aumentar pelo quarto dia consecutivo, a secretária de estado alerta que "o vírus não tira férias" e que é necessário continuar a manter os cuidados.



Em agosto, foram realizados por média 13.714 testes à Covid-19, avançou ainda Jamila Madeira.



Regresso às aulas

Graça Freitas afirma que as normas para o regresso às aulas estão ainda a ser revistas face a esta nova fase da pandemia e ao facto de existem tanto professores como alunos em grupos de risco. "Vamos ver nos próximos dias", esclareceu diretora-geral da Saúde.



Vai também ser lançada uma campanha de comunicação para que todos os procedimentos sejam apurados em caso de surgimento de casos em escolas.



"Estamos a revisitar as máscaras em três aspetos"

A diretora-geral da saúde admitiu esta sexta-feira que as autoridades de saúde estão a avaliar o uso das máscaras em três aspectos diferentes consoante as recomendações feitas pela OMS e comunidade científica.



Estes três aspectos passam pelo uso de máscara na rua, o uso de máscara por crianças a partir dos 6 anos (como já aplicou Espanha) e o uso de "determinado tipo de máscaras".



Graça Freitas afirma que esta é uma realidade que está em constante avaliação e não descarta novas diretrizes quanto ao uso deste equipamento de proteção individual.



"Não vamos conseguir ter casos 0, temos é de controlar o vírus"

Graça Freitas alerta que não vai ser possível ter casos 0 nos próximos tempos porque não existe um medicamento nem uma vacina. Por essa razão é importante que se continue a trabalhar para controlar o vírus, defende a diretora-geral da saúde.