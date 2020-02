Oito casos suspeitos de coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas

A DGS revelou esta quarta-feira que há oito novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas.Em Portugal foram registados no total 25 casos suspeitos, 18 dos quais deram resultado negativo.Todos os novos casos são cidadãos provenientes do norte de Itália, seis são do sexo feminino e dois do sexo masculino, dois são crianças. Dos oito novos casos, cinco foram transportados para o Hospital de São João, dois no Hospital Curry Cabral e um no Hospital Dona Estefânia.A DGS informa ainda em comunicado que vai passar a fazer um balanço diário às 18h00.