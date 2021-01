Polícia fecha escola em Cascais onde 43 alunos iam fazer exame em pleno confinamento

Uma escola de Cascais, onde 43 alunos do 10.º ano se preparavam para fazer um exame, foi encerrada esta sexta-feira por ordem da polícia.As autoridades deslocaram-se ao local depois de terem recebido denúncias anónimas.Os encarregados de educação dos alunos da St. Dominic's International School, em São Domingos Rana, foram chamados para irem buscar os filhos. Encontravam-se já no recinto 20 dos 43 estudantes.As autoridades verificaram que o exame se iria realizar no pavilhão de educação física, com respeito pelas normas sanitárias, mas em desrespeito ao Estado de Emergência que obriga todos os estabelecimentos de ensino a estarem fechados durante 15 dias.