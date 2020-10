Há mais 12 mortos e 1394 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 12 mortos e 1394 novos casos de coronavírus. O País contabiliza, até ao momento, 2062 óbitos e 83 928 infetados com a Covid-19.

Desde o início da pandemia, em março, este é o segundo maior número de casos de infeção. O maior foi em 10 de abril com 1516. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela DGS, 52 164 pessoas recuperaram da doença, 647 delas nas últimas 24 horas.





Relativamente aos internamentos, 811 pessoas estão internadas, mais 10 do que ontem, 125 das quais em cuidados intensivos (+10 que as registadas esta quinta-feira).A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta sexta-feira (689). Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 559, a Região Centro, com 96 novos casos, o algarve, com mais 31, e o Alentejo com mais 11.A Região Autónoma da Madeira tem mais cinco casos confirmados e os Açores mais três.Oito dos doze óbitos registados nas últimas 24 horas concentram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se a Região do Norte com três óbitos e a região Centro com mais um.Portugal tem neste momento 381 surtos ativos de covid-19 e a maioria regista-se nas regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, indicou hoje a ministra da Saúde.

"Muitos dos casos confirmados até ao momento e ainda ativos estão associados a surtos. Havia 381 surtos no país de acordo com a Direção-Geral da Saúde", afirmou Marta Temido na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

Segundo a ministra, existem 138 surtos na região Norte, 49 no Centro, 154 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Alentejo e 21 no Algarve.



De 2500 para 19600 testes

"Passámos de uma média de 2.500 testes por dia em março para 19.600 testes por dia no mês de outubro", avançou a ministra da saúde, Marta Temido, sobre a evolução da testagem feita em Portugal desde o início da pandemia.



"No dia 07 de outubro foi batido um novo recorde no número de testes diários, tendo sido reportados 28.392 testes. Desses, quase 8% foram positivos (...) Este é um sinal de alerta", confirmou.



Camas de UCI em Lisboa e Vale do Tejo

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, confirmou que há na região 98 camas de UCI dedicadas à Covid-19 e que, dessas, 74 estão ocupadas. "Significa que ainda temos margem de progressão", rematou.



28 surtos ativos nas escolas

Questionada pelos valores hoje revelados pela Fenprof, a ministra da Saúde apelou que não se confundam números e a Diretora-Geral da Saúde reforçou que "uma coisa são casos isolados, outra são os surtos. (...) O Surto são dois ou mais casos com coincidência epidemiológica".



Graça Freitas aproveitou o momento para revelar que esta sexta-feira estão ativos 28 surtos, com 175 casos positivos.



BBB (bodas, batismos e banquetes)

Questionada sobre as festividades, Graça Freitas revelou que 67% dos novos casos em Portugal têm origem nessas celebrações, apelando novamente a que a população faça um esforço para contrariar a tendência de contágio.



Surto no hospital de Beja com 13 profissionais recuperados

Treze dos 36 profissionais do hospital de Beja infetados com covid-19 já estão recuperados e regressaram ao trabalho, mantendo-se 23 casos ativos da doença, revelou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Em comunicado publicado na sua página na Internet, a ULSBA disse registar "com agrado" a "recuperação de 13 profissionais e o seu regresso ao trabalho, assim como a redução significativa do número [de profissionais] em vigilância ativa".