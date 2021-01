PSP desmobiliza ajuntamento com mais de 200 pessoas no centro de Lisboa

A PSP empenhou diversos carros-patrulha, e pelo menos uma Equipa de Intervenção Rápida, para desmobilizar um grupo de cerca de 200 pessoas que se juntou na Alameda D.Afonso Henriques, em Lisboa.

Desconhece-se, para já, a razão do ajuntamento.

No âmbito da fiscalização do confinamento geral declarado no país, a PSP procedeu à desmobilização das pessoas, na área compreendida entre a Alameda e as ruas circundantes.



Contactada pelo CM, fonte da PSP adiantou que "não foram efetuadas quaisquer detenções, nem levantados autos de notícia", adiantando que a operação foi dificultada pelo facto de, enquanto os agentes procediam à desmobilização, voltavam mais pessoas para o local.