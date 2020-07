Registadas 7 mortes e 313 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta sexta-feira mais sete mortos e 313 novos infetados por coronavírus. Total de vítimas mortais é agora de 1712 e número de infetados ascende a 49692.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 253 dos novos casos detetados nas últimas 24 horas, totalizando 25110 infetados. A Região Norte tem mais 26 novos casos, num total de 18441.A região Centro regista 4392 infetados, mais cinco novos casos; o Alentejo contabiliza mais 14 novos casos (667) e a região do algarve mais 11 casos (817).O arquipélago da Madeira tem 105 infetados (mais três em relação a quinta-feira) e o arquipélago dos Açores conta com mais um infetado (160).Seis das vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. A sétima vítima mortal foi registada no Alentejo.Até ao momento 34687 pessoas recuperaram da doença, mais 318 pessoas em relação a esta quinta-feira.Há atualmente 420 pessoas internadas, menos 11 relativamente ao dia anterior. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos também diminuiu nas últimas 24 horas para 52 (menos sete que na quinta-feira).A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta sexta-feira que a Área Metropolitana de Lisboa apresentou uma variação mais positiva em três concelhos nos últimos sete dias.Relativamente aos últimos 14 dias, a região apresenta uma tendência decrescente dos números.A ministra da Saúde, Marta Temido, referiu que há 8 consórcios numa fase mais avançada e promissora de desenvolvimento e investigação para uma possível vacina para a Covid-19. Mas, segundo a ministra, é precoce falar sobre preços ou datas para disponibilização.