Coronavírus faz dois mortos na Maia e em Oliveira do Hospital

Uma mulher de cerca de 90 anos é a segunda vítima mortal por coronavírus no lar O Amanhã da Criança, na Maia, confirmou esta quarta-feira aoo presidente da instituição.Há ainda 13 idosos com sintomas da doença e oito funcionários infetados.O presidente da instituição assumiu que vai recorrer aos privados para testar utentes dada a demora das autoridades de saúde.Há ainda outra morte a registar, a de uma mulher de 83 anos em Oliveira do Hospital. Esta morreu durante a tarde, vítima de coronavírus, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

