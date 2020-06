Sobe para 4 número de vítimas mortais com coronavírus em lar de Reguengos de Monsaraz

O número de mortos com o novo coronavírus ligados ao lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para quatro esta segunda-feira, apurou o CM. A quarta vítima moral trata-se de uma mulher de 91 anos que, apurou o CM morreu no hospital de Évora, onde estava internada.No total estão ativos atualmente 134 casos decorrentes deste surto, que já fez um total de 146 infetados.No ponto de situação feito no fim de semana o município de Évora explicou que estavam 11 doentes internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), 10 dos quais eram utentes do lar.

"De entre os profissionais" do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) "registamos um internamento, que se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos", realçou.

Além disso, "aguardam, neste momento, decisão de internamento mais três utentes" da mesma instituição, onde, no dia 18 deste mês, surgiu o foco da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, acrescentou a autarquia.

A terceira vítima mortal do foco de covid-19 neste concelho alentejano foi uma idosa de 82 anos, que estava internada no hospital em Évora.

Os outros dois óbitos de idosos do lar infetados com a doença aconteceram na própria instituição da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, primeiro o de um idoso, com cerca de 70 anos, na quarta-feira, e depois o de uma idosa, de 92 anos, na quinta-feira.