No último mês registaram-se 22 741 casos de Covid-19 em Portugal. Segundo os dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês), na semana 40, de 4 a 10 de outubro, houve 4262 casos. Na semana 43, de 25 a 31 de outubro, 5687. Ou seja, mais 1425 casos por semana, o que significa um aumento de 33 por cento. Comparando os dados por faixa etária, é nas crianças até aos 9 anos que houve a maior subida: em 3 de outubro havia um total de 66 408 casos diagnosticados na faixa dos 0 aos 9; no dia 3 de novembro, eram 68 832, ou seja, mais 2424, o que significa uma subida de 3,65 por cento.









Esta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde deixou um alerta devido à “tendência preocupante” no ritmo de transmissão do vírus Sars-CoV-2 (que provoca a Covid-19) na Europa – em quatro semanas os novos casos subiram 55%.

“Houve uma precipitação em baixar as medidas de defesa quando ainda havia uma transmissão alta”, refere ao CM o infeciologista Jaime Nina. Se em Portugal o processo de desconfinamento não correu mal, “noutros países foi muito negativo”.





O infeciologista do Hospital Egas Moniz e professor no Instituto de Higiene e Medicina Tropical considera que apesar da taxa elevada de vacinação, “há 15% da população, incluindo as crianças e as pessoas que não podem ou não querem, que não estão vacinadas, o que é um grupo muito grande para manter o vírus em circulação”. Por isso, defende Jaime Nina, é provável que dentro de poucas semanas se avance para a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos.



pormenores

Comprimido antiviral







Leia também Quatro mortos e 1382 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal O Reino Unido tornou-se o primeiro país do Mundo a emitir uma autorização de uso condicional de um comprimido antiviral contra a Covid-19 desenvolvido pela empresa farmacêutica Merck, que estará disponível para os maiores de 18 anos.

Idosos ignoram SMS



A maioria dos idosos ignora as mensagens de telemóvel a convocar para a toma da 3ª dose da vacina da Covid-19 e da vacina da gripe e não responde a confirmar o agendamento. Apenas 14 mil idosos autoagendaram a administração da terceira dose.





Vacina da gripe em 17,5%





Cerca de 17,5% das pessoas com 65 ou mais anos já foram vacinadas contra a gripe, a maioria das quais por recomendação médica, indica um estudo que acompanha em tempo real o ritmo desta vacinação.





Filtros especiais nos ares condicionados e lâmpadas UV



O infeciologista Jaime Nina defende a aplicação de medidas já recomendadas pela Organização Mundial da Saúde em 2020. “Já se devia ter legislado e tornado obrigatório o uso de filtros antimicrobianos nos ares condicionados, por exemplo em grandes espaços como centros comerciais”, diz. Outra medida passa pelo uso de lâmpadas ultravioleta, “que ajudam a reduzir bastante a transmissão” dos vírus pelo ar. “São vantagens para combater a Covid e outras infeções.”