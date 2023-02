Em época baixa, o Algarve ganha novo fôlego com os desfiles carnavalescos na região. O Turismo do Algarve aponta entre os 100 e os 150 mil visitantes nos diversos corsos que sairão à rua até terça-feira.



"O Carnaval vem, no fundo, reforçar a motivação de visita à região, principalmente dos portugueses, acrescentando à procura internacional que tem sido granjeada", referiu ao CM João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.