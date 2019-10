Dieta vegetariana põe em risco desenvolvimento e crescimento das crianças

Alimentação para bebés e crianças

A opção por uma alimentação exclusivamente vegetariana durante o primeiro ano de vida do bebé pode resultar em consequências graves no crescimento e desenvolvimento cerebral da criança.O risco agravado de danos irreversíveis, provocados por um quadro de carência nutricional, levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a recomendar suplementos vitamínicos e minerais a bebés e grávidas que não cumpram uma dieta omnívora variada.Os especialistas alertam que "quanto mais restritiva for a dieta, maior o risco de carências nutricionais com repercussão no crescimento, maturação e desenvolvimento", defendendo que, num recém-nascido filho de mãe vegetariana, a amamentar, "deve ser rigorosamente vigiada a suplementação materna em vitaminas e minerais, bem como efetuada suplementação ao lactente"."A existência de um número crescente de progenitores que praticam e pretendem que o lactente pratique outras dietas, nomeadamente vegetarianas, leva à necessidade de saber adequar, com a máxima segurança possível, a alimentação do lactante a uma alimentação não omnívora", lê-se no manual Alimentação Saudável dos 0 aos 6 Anos, lançado esta quarta-feira pela DGS.O défice em vitamina B12 está "associado ao compromisso irreversível do desenvolvimento cerebral, do crescimento e ainda à anemia megaloblástica", é explicado no manual Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde (DGS), dirigido a pais e profissionais de saúde.A carência de vitamina D e cálcio "compromete o crescimento e a saúde óssea e o desenvolvimento muscular". A falta de ferro está associada ao desenvolvimento neurocognitivo e motor, lê-se no manual da DGS.Mais de 300 portugueses participaram, durante 12 semanas, no programa de educação alimentar ‘Menos Sal Portugal’.