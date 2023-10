Altice quer saída de gestores ligados a Armando Pereira

A Altice Portugal quer a saída de administradores e altos quadros ligados ao milionário Armando Pereira, cofundador da Altice e suspeito de corrupção no processo ‘Operação Picoas’. A empresa liderada por Ana Figueiredo está a preparar o processo de rescisão - por mútuo acordo - com uma dezena de quadros de topo, a maioria deles diretores ligados à área das compras, revelou o ‘Expresso’.





O inquérito, que investiga uma teia de corrupção envolvendo os fornecedores da Altice, atingiu o coração do grupo e provocou danos na imagem da empresa. A Altice quer agora “evitar mais desgaste na reputação”, segundo garantiram fontes ao. Para a Altice, segundo apurou o, é indiferente se os visados já foram ou não constituídos arguidos no processo. O caso rebentou em julho e levou à detenção de Armando Pereira e do seu amigo e braço-direito, Hernâni Vaz Antunes. Vários quadros da empresa suspenderam funções nessa altura.

Alexandre Fonseca, antigo presidente da comissão executiva da Altice Portugal e ‘chairman’ da Altice USA, foi alvo de buscas por suspeitas de recebimento indevido de vantagens relativo a alegados serviços fictícios. Terão sido prestados às empresas de Armando Pereira. Alexandre Fonseca ainda não terá sido constituído arguido. Também André Figueiredo, o seu chefe de gabinete, e João Zúquete da Silva, administrador para a área de ‘corporate’ da operação portuguesa, suspenderam funções e estarão também na lista negra da empresa.





A Altice e a Meo já se constituíram assistentes no processo, contra a vontade de Armando e Hernâni Vaz Antunes, e deverão ter em breve acesso ao conteúdo da investigação. Também a nível interno decorrem diligências para apurar responsabilidades. Em causa, diz o Ministério Público, está uma “viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência”, que apontam para corrupção ativa e passiva.