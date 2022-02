Alto Minho com 100 fogos numa semana exige mais meios de combate

O presidente da Federação de Bombeiros de Viana do Castelo, Germano Amorim, exigiu esta terça-feira "seriedade" no combate aos incêndios, através de dispositivos disponíveis durante todo o ano, referindo que na última semana registaram-se 100 fogos no distrito.

"Há cada vez mais incêndios durante todo o ano. Na última semana de janeiro tivemos cerca de 100 incêndios no distrito de Viana do Castelo e essa despesa não pode continuar a ser suportada pelas associações humanitárias, compostas ainda maioritariamente por bombeiros em regime de voluntariado", afirmou o responsável, citado numa nota hoje enviada à imprensa.

Germano Amorim disse "não ser admissível que o Estado continue a fazer dos bombeiros autênticos burros de carga no que refere à garantia da proteção civil nacional".