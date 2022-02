Câmara de Caminha quer criar mais duas equipas de intervenção permanente

A maioria PS na Câmara de Caminha vai propor, na quarta-feira, em reunião ordinária do executivo municipal, a criação de mais duas Equipas de Intervenção Permanente (EIP), passando o concelho a somar quatro daquelas formações profissionais de bombeiros.

Em comunicado enviado esta terça-feira às redações, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo explicou que as novas EIP ficarão sedeadas nas corporações de bombeiros de Caminha e Vila Praia de Âncora, onde já estão instaladas as outras duas equipas de profissionais criadas anteriormente.

A criação das EIP "depende da manifestação de interesse das Associações Humanitárias e da concordância da Câmara Municipal que deverá assegurar parte do financiamento das mesmas".

A reunião camarária de Caminha está marcada para quarta-feira, às 15:00, na biblioteca municipal.

A constituição das novas EIP representa "um investimento anual de 85 mil euros", sendo que "as quatro equipas de profissionais aquarteladas nos bombeiros de Vila Praia de Âncora e Caminha exigirão a mobilização de cerca de 170 mil euros por ano à Câmara Municipal".

"A dificuldade que temos, hoje em dia, em cativar para o voluntariado, acrescida da exigência de cada vez maior especialização, obriga o município a melhores respostas. A segurança de pessoas e bens conta para a Câmara de Caminha. Temos total confiança nas nossas corporações de bombeiros, sabemos que delas nascerão soluções de maior prontidão no socorro", afirmou o presidente da Câmara, Miguel Alves, citado na nota.

Para o autarca socialista, "a criação de novas EIP é um gesto importante, mas é apenas mais uma peça no sistema de proteção civil do concelho de Caminha que junta forças de segurança, autarquias, bombeiros, sapadores florestais, várias instituições e o conjunto da população".

"O concelho já tem duas equipas de profissionais preparadas para socorrer a população 24 sobre 24 horas. Agora terá quatro equipas, que correspondem a 20 operacionais que terão formação específica e maior capacitação para corresponder a situações de emergência ou de catástrofe", destacou.

As EIP "são constituídas por um chefe de equipa e por quatro bombeiros", sendo que "desempenham as missões cometidas aos corpos de bombeiros, a partir de uma parceria entre as Associações Humanitárias, os municípios e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)".

Com uma área total de 222 mil hectares, 162 mil hectares área florestal, o distrito de Viana do Castelo é composto por 208 freguesias, 99 das quais (8,9% do total do país) são consideradas prioritárias na prevenção de fogos florestais e onde estão identificados 1.185 lugares prioritários.

O distrito de Viana do Castelo conta com 11 corporações de bombeiros voluntários, sendo que o concelho de Caminha é o único que tem duas destas corporações. Já Viana do Castelo, além de uma corporação de bombeiros voluntários, dispõe de um corpo de bombeiros sapadores.

De acordo com dados fornecidos em janeiro de 2021 à Lusa pelo Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues, as 11 corporações de bombeiros voluntários da região integram 662 elementos.